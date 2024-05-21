Тренер «Урарту» Гунько: безусловно, уход Глушакова — потеря для команды

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался относительно решения полузащитника Дениса Глушакова покинуть армянский клуб по окончании сезона.

«Денис решил уйти, значит, надо принять его решение.

Хотел ли клуб его сохранить? Мы учитывали как наше желание, так и игрока. Вели переговоры. Так что это нормальный процесс.

Безусловно, уход Глушакова — потеря для «Урарту». Но мы, естественно, планируем его заменить. Ушёл футболист — пришёл футболист. У нас есть селекционная служба, которая будет искать подходящих игроков», — приводит слова Гунько Sport24.

Напомним, 37-летний футболист присоединился к «Урарту» в минувшем феврале в статусе свободного агента. За этот период Глушаков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Футболист признался, что не планирует завершать профессиональную карьеру после ухода из «Урарту». В то же время он подчеркнул, что определённости по поводу вариантов продолжения карьеры пока нет.

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