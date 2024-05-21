Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Урарту» Гунько: безусловно, уход Глушакова — потеря для команды

Тренер «Урарту» Гунько: безусловно, уход Глушакова — потеря для команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался относительно решения полузащитника Дениса Глушакова покинуть армянский клуб по окончании сезона.

«Денис решил уйти, значит, надо принять его решение.

Хотел ли клуб его сохранить? Мы учитывали как наше желание, так и игрока. Вели переговоры. Так что это нормальный процесс.

Безусловно, уход Глушакова — потеря для «Урарту». Но мы, естественно, планируем его заменить. Ушёл футболист — пришёл футболист. У нас есть селекционная служба, которая будет искать подходящих игроков», — приводит слова Гунько Sport24.

Напомним, 37-летний футболист присоединился к «Урарту» в минувшем феврале в статусе свободного агента. За этот период Глушаков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Футболист признался, что не планирует завершать профессиональную карьеру после ухода из «Урарту». В то же время он подчеркнул, что определённости по поводу вариантов продолжения карьеры пока нет.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Материалы по теме
Денис Глушаков объявил об уходе из «Урарту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android