Комитет РФС по этике проведёт повторное заседание по делу игрока «Рубина» Безрукова

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) перенёс рассмотрение дела полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова в связи с отсутствием игрока на заседании. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Стукалов, комментарий которого приводится пресс-службой РФС на официальном сайте.

«Словам Руслана Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока. Сегодня футболист по уважительной причине не смог присутствовать на заседании. Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведём заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело».

Напомним, после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) Руслан Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывание вызвало общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.