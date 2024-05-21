Стали известны причины, по которым «Бавария» интересуется Венсаном Компани

Портал Bayern&Germany написал причины, по которым «Бавария» интересуется главным тренером «Бёрнли» Венсаном Компани. Ранее появилась информация, что Венсан Компани может возглавить «Баварию».

По информации источника, «Бавария» наблюдала за бельгийцем ещё со времён его работы в «Андерлехте», в составе которого в тот же период на правах аренды выступал нападающий мюнхенцев Джошуа Зиркзее.

Несмотря на вылет «Бёрнли» из АПЛ, тренерские взгляды Компани высоко оцениваются руководством мюнхенцев, которое считает, что специалист придерживается философии, которую можно реализовать в Премьер-лиге только с игроками более высокого класса. «Бавария» считает, что её подбор игроков подойдёт Компани, чтобы играть в свой футбол и добиваться результата.

Также «Баварии» нравится тот факт, что Компани работал в штабе у Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», у которого бельгиец научился многим навыкам.

Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он тренировал «Андерлехт».

Ранее немецкий тренер Томас Тухель объявил об уходе с поста главного тренера мюнхенской «Баварии» по окончании сезона.