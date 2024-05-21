«Арбитр почему-то не видит очевидных вещей». Игорь Федотов — о судействе в матче «Локо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил уровень работы судьи Виталия Мешкова, трудившегося на минувшем матче 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел» (2:0).

«Когда арбитр долго не судит, у него появляются проблемы. Оценка у Мешкова положительная, а общее впечатление не очень хорошее. По скорости и перемещению ощущение, что арбитру было тяжело. Из-за этого возникают пропуски моментов.

На 25-й минуте Мешков назначил штрафной удар, хотя по повтору видно, что его позиция позволяла разобраться в эпизоде. И что это не фол, а симуляция. А с таких штрафных забивают голы. Серьёзной ошибкой это не считается, но я снизил оценку на 0,2 балла, потому что это опасный штрафной и непоказ жёлтой за симуляцию. И это напрягает. Арбитр находится в хорошей позиции и почему-то не видит очевидных вещей. И на 67-й минуте Мешков не показал жёлтую игроку «Факела» за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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