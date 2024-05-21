Беллингем — Кроосу: один год игры с тобой — это недостаточно

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на решение хавбека «сливочных» Тони Крооса завершить карьеру после Евро-2024.

«Одного года было недостаточно. Спасибо тебе за всё, что ты привнёс в игру. Было очень приятно наслаждаться твоим футболом, а также быть твоим товарищем по команде. В этом сезоне нам ещё многое предстоит сделать, но я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего, что бы ни случилось в будущем. Легенда!» — написал Беллингем в своей социальной сети.

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Немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.