Гаджиев рассказал, будет ли увеличен бюджет махачкалинского «Динамо» в следующем сезоне

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о том, будет ли увеличен бюджет у клуба после выхода в Российскую Премьер-Лигу.

«Будет ли увеличен бюджет? Да, есть понимание по бюджету. Клубам РПЛ выделяется определённый ресурс. Процентов на 40 наш бюджет увеличится», – приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после того как «Акрон» 20 мая в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» не опустятся ниже второй строчки в турнирной таблице по итогам текущего сезона. Эти два клуба напрямую обеспечили себе путёвку в следующий розыгрыш РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ впервые за 97 лет. До этого команда ни разу в своей истории не выступала в высшей лиге.