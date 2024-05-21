Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджиев рассказал, будет ли увеличен бюджет махачкалинского «Динамо» в следующем сезоне

Гаджиев рассказал, будет ли увеличен бюджет махачкалинского «Динамо» в следующем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о том, будет ли увеличен бюджет у клуба после выхода в Российскую Премьер-Лигу.

«Будет ли увеличен бюджет? Да, есть понимание по бюджету. Клубам РПЛ выделяется определённый ресурс. Процентов на 40 наш бюджет увеличится», – приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после того как «Акрон» 20 мая в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) в 33-м туре Первой лиги, стало понятно, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» не опустятся ниже второй строчки в турнирной таблице по итогам текущего сезона. Эти два клуба напрямую обеспечили себе путёвку в следующий розыгрыш РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ впервые за 97 лет. До этого команда ни разу в своей истории не выступала в высшей лиге.

Материалы по теме
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: мы не должны быть мальчиками для битья в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android