Экс-игрок ЦСКА Вернблум: я обещал жене, что мы никогда не переедем в Россию

Бывший опорный полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, как состоялся его переход в стан красно-синих в январе 2012 года.

«Я обещал жене, что мы никогда и ни при каких обстоятельствах не переедем в Россию, но довольно легко давать обещания. У нас не было финального решения до последнего дня отпуска. Мой агент Карл Фагер позвонил мне по Skype и сказал, что московский ЦСКА, прошедший в 1/8 финала Лиги чемпионов, хочет купить меня, и, помимо того, он позволит мне сыграть в матче с командой моей мечты — мадридским «Реалом», — приводит слова Вернблума Aftonbladet.

Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Помимо профильного амплуа, футболиста в ЦСКА также использовали в нападении, где Вернблум забивал голы, и на позиции центрального защитника.

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