Понтус Вернблум рассказал, как русская водка повлияла на его переход в ЦСКА

Бывший опорный полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, как русская водка повлияла на его переход в стан красно-синих в январе 2012 года.

«В Москве меня и моё окружение проводили в один из самых роскошных кварталов, расположенный всего в двух шагах от Большого театра. Внутри ресторана все разговаривали вежливо. Наверное, никогда я не получал столько лести, как во время того ужина.

В конце концов мы договорились обо всех деталях, доели последнюю икру. Ту самую чёрную икру, которую мы видели по телевизору. Потом мы пили водку, которая не была той «Ельцинводкой», которую мы с друзьями покупали у польских дальнобойщиков в молодости, и она тоже сыграла свою роль», — приводит слова Вернблума Aftonbladet.

Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Понтус принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Помимо профильного амплуа, футболиста в ЦСКА также использовали в нападении, где Вернблум забивал голы, и на позиции центрального защитника.