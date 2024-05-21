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Понтус Вернблум раскритиковал базу московского ЦСКА

Понтус Вернблум раскритиковал базу московского ЦСКА
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум подверг критике спортивную базу столичного клуба.

«Поскольку мы играли очень много матчей, мы часто ночевали на нашей базе. База находилась в паре миль от Москвы и представляла собой пару зданий из жёлтого кирпича. Они, безусловно, были роскошными и стильными для начала прошлого века. Но уже не то для команды с амбициями на Лигу чемпионов. То, что они не хотят тратить деньги на роскошное жильё, было ясно. Они скорее потратят деньги на игроков и их зарплаты. Это хорошо для наших кошельков, но немного плохо для качества жизни», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.

Напомним, Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта.

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