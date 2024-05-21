Понтус Вернблум раскритиковал базу московского ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум подверг критике спортивную базу столичного клуба.

«Поскольку мы играли очень много матчей, мы часто ночевали на нашей базе. База находилась в паре миль от Москвы и представляла собой пару зданий из жёлтого кирпича. Они, безусловно, были роскошными и стильными для начала прошлого века. Но уже не то для команды с амбициями на Лигу чемпионов. То, что они не хотят тратить деньги на роскошное жильё, было ясно. Они скорее потратят деньги на игроков и их зарплаты. Это хорошо для наших кошельков, но немного плохо для качества жизни», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.

Напомним, Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта.