«Это было похоже на игру в любой другой команде». Вернблум — о периоде в ЦСКА

Бывший опорный полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями от выступления в России.

«Многие меня сегодня спрашивают, каково было играть в России.

Я пытаюсь объяснить, что это было похоже на игру в любой другой команде. Но были мелочи, которые заставили подпрыгнуть. Конечно, это не так роскошно, как многие могли подумать», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.

Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Помимо профильного амплуа, футболиста в ЦСКА также использовали в нападении, где Вернблум забивал голы, и на позиции центрального защитника.