Игорь Федотов: судья Чебан не растёт и не прогрессирует. Он не выдержал напряжения

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Оренбургом» (3:3). Встречу обслуживал рефери Сергей Чебан.

«У Чебана всё стандартно. С этим арбитром давно всё ясно: он не растёт, не прогрессирует. И при этом не ошибается, что, наверное, плюс для руководства. Но у Чебана всегда одна мимика, он постоянно улыбается, постоянно подпрыгивает. Во втором тайме поднялось напряжение, и если Шадыханов в аналогичной ситуации справился, то Чебан не выдержал. Он не ошибался грубо, но само понимание игры отпало напрочь.

На 49-й минуте Чебан не показал жёлтую за грубую игру. На 85-й минуте — за попадание локтем по лицу. Причём сам жестом показывал, что был локоть и движение, но не показал карточку. На 90+2-й минуте — непоказ жёлтой Бикфалви за наступ.

Что касается отменённого гола на 90+4-й минуте, я не вижу в этом моменте толчка. «Урал» забил гол, Чебан его не засчитал и показал, что якобы был толчок. При этом он сделал паузу — возможно, ему подсказал VAR. Конечно, никакого толчка не было. А была игра рукой, после которой незамедлительно был забит гол», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.