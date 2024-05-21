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Игрок «Сочи» Дркушич: у нас было достаточно шансов, чтобы остаться в РПЛ

Игрок «Сочи» Дркушич: у нас было достаточно шансов, чтобы остаться в РПЛ
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Защитник и капитан «Сочи» Ванья Дркушич отреагировал на досрочный вылет команды из Российской Премьер-Лиги по итогам текущего сезона.

«Конечно, у нас нет настроения после вылета «Сочи». Никто в команде не хотел вылета в Первую лигу, было достаточно шансов, чтобы остаться в РПЛ. Жалко, что не воспользовались ими. Это футбол, надо двигаться дальше и делать всё, чтобы «Сочи» вернулся в РПЛ как можно скорее», — приводит слова Дркушича Metaratings.

За тур до завершения сезона-2023/2024 «Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ. Клуб провёл в элитном дивизионе пять сезонов подряд, выиграв в 2022 году серебряные медали чемпионата России.

Напомним, в 22 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги Дркушич стал автором двух голов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в € 3 млн.

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