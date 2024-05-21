Стало известно, кто может возглавить «Челси» после увольнения Почеттино

На текущий момент руководство «Челси» активно занимается поиском нового главного тренера для команды, после того как сегодня, 21 мая, было объявлено об увольнении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с этой должности. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, боссы «Челси» будут рассматривать следующих кандидатов: Себастьян Хёнес («Штутгарт»), Мичел Мигель («Жирона»), Киран Маккенна («Ипсвич») и Энцо Мареска («Лестер»).

Напомним, аргентинский специалист был назначен на должность главного тренера «Челси» летом 2023 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

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