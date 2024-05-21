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Стало известно, кто может возглавить «Челси» после увольнения Почеттино

Стало известно, кто может возглавить «Челси» после увольнения Почеттино
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На текущий момент руководство «Челси» активно занимается поиском нового главного тренера для команды, после того как сегодня, 21 мая, было объявлено об увольнении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с этой должности. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, боссы «Челси» будут рассматривать следующих кандидатов: Себастьян Хёнес («Штутгарт»), Мичел Мигель («Жирона»), Киран Маккенна («Ипсвич») и Энцо Мареска («Лестер»).

Напомним, аргентинский специалист был назначен на должность главного тренера «Челси» летом 2023 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

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