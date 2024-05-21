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Арбитр Федотов разобрал работу Карасёва на матче «Ахмат» — «Зенит»

Арбитр Федотов разобрал работу Карасёва на матче «Ахмат» — «Зенит»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Зенитом» (1:5).

«Дежурные две непоказанные карточки у Карасёва всегда присутствуют, так что всё стандартно. На шестой минуте — игроку «Зенита» за попадание рукой по лицу, на 83-й — футболисту «Ахмата» за попадание плечом по лицу», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

19 мая состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч завершился разгромной победой санкт-петербургской команды со счётом 5:1.

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