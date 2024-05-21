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Березовский: огромные деньги сыграли с Кокориным злую шутку

Березовский: огромные деньги сыграли с Кокориным злую шутку
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Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский высказался о не реализованном до конца футбольном таланте нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Огромные деньги, которые начали попадать в российский футбол, сыграли с Сашей злую шутку. Человек ещё не сформировался как мужчина: по сути, 18‑летний юноша, а получает такую зарплату. Если рядом нет хорошего советчика, надёжного друга, пройти это очень сложно», — приводит слова Березовского Sport24.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс. В составе «Ариса» Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году и лучшим игроком сезона-2022/2023.

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