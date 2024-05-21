Березовский: гораздо более слабые футболисты играют в амплуа Сперцяна в топ-лигах

Бывший голкипер «Динамо» и «Зенита» Роман Березовский высказался о перспективах армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Потенциал у Эдика огромный. Гораздо более слабые игроки играют в амплуа Эдика в топ-лигах. И ведь он продолжает прогрессировать. Не думаю, что стоит сожалеть о срыве с «Аяксом» в 2023-м: клуб быстро погрузился в проблемы. Прошлым летом Эдик ещё и женился — это тоже, бывает, выбивает из колеи. И я такое отчасти переживал. Окажется в более конкурентной среде — ещё прибавит», — приводит слова Березовского Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.