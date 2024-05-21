Бывший игрок «Фейеноорда» Идрисси рассказал, почему Арне Слот подходит «Ливерпулю»

Вингер «Пачуки» Уссама Идрисси, выступавший в сезоне-2022/2023 за «Фейеноорд» на правах аренды, поделился мнением о специалисте Арне Слоте, который тренировал в то время нидерландский клуб. Ранее было объявлено, что Арне Слот стал новым главным тренером «Ливерпуля».

«Я помню, как Арне показывал ролик «Атлетико» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, где их вингерам пришлось помогать в обороне, но один из них всё равно забил гол. Такие вещи могут быть действительно стимулирующими, потому что вы видите, какую оборонительную работу выполняет вингер «Атлетико». Это мелкие детали, в которых Арне очень хорош.

Он также знает, как мотивировать игроков. Он использовал примеры из других видов спорта, таких как бег, кикбоксинг и велоспорт. Это одна из причин, почему я думаю, что он преуспеет в «Ливерпуле»; другая заключается в том, что он очень честный тренер.

Мотивировать стартовый состав не так уж сложно, но он действительно хорош в работе с игроками от 12 до 25 лет. В команде находятся игроки с разными характерами, и он всегда знает, как завести ребят. Он тоже не прочь пошутить и привносит в команду некоторую расслабленность, и он может превратить это в настрой, ориентированный на результат», — приводит слова Идрисси The Guardian.

45-летний Арне Слот находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.