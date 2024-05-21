Тренер сборной Польши: «Барселона» совершенно не помогает Левандовскому забивать голы

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж подверг критике «Барселону» за то, что она не создаёт необходимые игровые условия для того, чтобы нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски демонстрировал высокую результативность.

«Барса» не помогала Левандовскому. Он часто выходил на ударную позицию, но мяч никогда не доходил до него. Роберт — лучший бомбардир «Барсы». В последнем матче, когда он всё же получил мяч прямо по центру, он забил очень красивый гол (речь идёт о матче 37-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:0). — Прим. «Чемпионата»).

Последние два года «Барса» была в катастрофическом состоянии, а Роберт был тем футболистом, который пытался поднимать команду. Однако был момент, когда «Барса» выпала из борьбы за титулы и её моральный дух снизился», — приводит слова Пробежа Sport.es со ссылкой на TVP Sport.

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Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и девятью результативными передачами.

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