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Джейкобс: тренер «Ипсвича» Маккенна — основной кандидат на пост нового наставника «Челси»

Джейкобс: тренер «Ипсвича» Маккенна — основной кандидат на пост нового наставника «Челси»
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Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна рассматривается «Челси» в качестве основного кандидата на должность нового наставника лондонского клуба. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «синих» знают, что на 38-летнего Маккенну также претендует «Брайтон», поэтому понимают, что им необходимо действовать как можно быстрее. Подчёркивается, что руководство лондонского клуба ищет молодого и современного специалиста.

Маккенна занял должность главного тренера «Ипсвича» в декабре 2021 года. По итогам нынешнего сезона Чемпионшипа подопечные Маккенны заняли второе место и гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу.

Напомним, сегодня, 21 мая, «Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино, возглавлявшего лондонский клуб с минувшего лета.

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