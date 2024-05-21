Тони Кроос ответил Винисиусу, опубликовавшему ранее пост про немецкого полузащитника

Полузащитник «сливочных» Тони Кроос, объявивший о своём решении завершить футбольную карьеру после Евро-2024, ответил своему одноклубнику Винисиусу Жуниору, который ранее выложил пост в социальной сети X (ранее Twitter), посвящённый хавбеку.

«Я буду очень по тебе скучать. Ты так упростил мне жизнь. Продолжай летать, приятель», — приводит слова Крооса Madrid Universal.

Напомним, немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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