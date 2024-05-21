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«Црвена Звезда» — обладатель Кубка Сербии сезона-2023/2024

«Црвена Звезда» — обладатель Кубка Сербии сезона-2023/2024
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Закончился финальный матч Кубка Сербии, в котором встречались «Црвена Звезда» и «Войводина». Встреча завершилась победой «Црвены Звезды» со счётом 2:1.

На 37-й минуте счёт в матче открыл атакующий полузащитник хозяев Мирко Иванич. На 66-й минуте преимущество «Црвены Звезды» укрепил центральный защитник Урош Спаич. На 90+8-й минуте крайний нападающий «Войводины» Алекс Вуканович отыграл один мяч.

Напомним, после 36 туров сербского чемпионата «Црвена Звезда» набрала 93 очка и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Партизана» на 16 очков. После аналогичного количества матчей в чемпионате Сербии «Войводина» заработала 58 очков и на текущий момент располагается на пятой строчке.

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