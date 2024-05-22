Стало известно условие, при котором Тухель может вернуться в «Челси»

Немецкий специалист Томас Тухель, на данный момент возглавляющий мюнхенскую «Баварию», может вернуться на пост главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, Тухель, который покинет мюнхенский клуб по окончании сезона, готов вернуться в АПЛ и возглавить «Челси» при условии полного доверия тренеру со стороны руководства на трансферном рынке. Немецкий специалист воодушевлён идеей вернуться в проект Тодда Боули и считает, что не завершил свою миссию во время первого пребывания у руля «синих».

Напомним, 21 мая «Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист был назначен на должность главного тренера «синих» летом 2023 года. За этот период под его руководством «Челси» провёл 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержал победу, 10 раз сыграл вничью и 14 раз потерпел поражение. По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

Отметим, Томас Тухель работал в «Челси» с января 2021 по сентябрь 2022 года. Вместе с командой немец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира 2021 года.

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