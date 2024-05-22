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Фабрицио Романо: Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити» этим летом

Фабрицио Романо: Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити» этим летом
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть команду в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, уход 30-летний футболист возможен, если бразильцу поступит хорошего предложения. На данный момент к Эдерсону проявляют интерес клубы Лиги Саудовской Аравии.

Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в июле 2017 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает голкипера в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Эдерсон провёл 43 матча, 16 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча.

Вместе с «Манчестер Сити» Эдерсон стал чемпионом АПЛ сезона-2023/2024.

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