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Газизов заявил, что Хасанби Биджиев останется главным тренером «Динамо» Махачкала в РПЛ

Газизов заявил, что Хасанби Биджиев останется главным тренером «Динамо» Махачкала в РПЛ
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопросы о главном тренере команды Хасанби Биджиеве.

— Почему после Бердыева назначили Биджиева?
— Я видел, как происходит тренировочный процесс. Понятно, что была притирка. После такого специалиста, как Бердыев, очень тяжело заходить в команду. Поначалу непонятно, как тренера воспримет раздевалка. Я очень рад, что Хасанби Эдуардович смог всё преодолеть, он огромный молодец, большой специалист. Это общая победа.

— Он остаётся главным тренером команды? У нас любят менять тренеров после выхода в РПЛ.
— Не вижу оснований для этого, он остаётся, — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

58-летний главный тренер Хасанби Биджиев возглавляет «Динамо» из Махачкалы с февраля 2024 года, под его руководством команда из столицы Дагестана гарантировала себе прямую путёвку в РПЛ за тур до окончания розыгрыша Первой лиги.

Интервью с Газизовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
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