Почеттино может возглавить «МЮ», Надаль думает о продолжении карьеры. Главное к утру
Маурисио Почеттино может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед», сменив Эрика тен Хага, теннисист Рафаэль Надаль может продолжить карьеру в 2025 года, «Бостон Селтикс» обыграл «Индиану Пэйсерс» (133:128 ОТ) в первом полуфинальном матче серии плей-офф НБА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».
- Надаль может продолжить теннисную карьеру в 2025-м.
- «Бостон» обыграл «Индиану» в овертайме первого матча полуфинальной серии плей-офф НБА.
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