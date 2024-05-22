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22 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НБА

Почеттино может возглавить «МЮ», Надаль думает о продолжении карьеры. Главное к утру
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Маурисио Почеттино может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед», сменив Эрика тен Хага, теннисист Рафаэль Надаль может продолжить карьеру в 2025 года, «Бостон Селтикс» обыграл «Индиану Пэйсерс» (133:128 ОТ) в первом полуфинальном матче серии плей-офф НБА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».
  2. Надаль может продолжить теннисную карьеру в 2025-м.
  3. «Бостон» обыграл «Индиану» в овертайме первого матча полуфинальной серии плей-офф НБА.
  4. Стало известно условие, при котором Тухель может вернуться в «Челси».
  5. Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024.
  6. Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером нынешнего сезона в АПЛ.
  7. Глава Дагестана эмоционально отреагировал на выход махачкалинского «Динамо» в РПЛ.
  8. «Челси» уволил Почеттино из-за несоответствия философий — The Telegraph.
  9. В Израиле установили новый мировой рекорд по количеству ударов в серии пенальти.
  10. Фабрицио Романо: Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.
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