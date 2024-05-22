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Почеттино может возглавить «МЮ», Надаль думает о продолжении карьеры. Главное к утру

Маурисио Почеттино может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед», сменив Эрика тен Хага, теннисист Рафаэль Надаль может продолжить карьеру в 2025 года, «Бостон Селтикс» обыграл «Индиану Пэйсерс» (133:128 ОТ) в первом полуфинальном матче серии плей-офф НБА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».