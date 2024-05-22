Гарет Саутгейт объяснил невызов Эрика Дайера в сборную Англии на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил невызов защитника «Баварии» Эрика Дайера.

«Он очень хорошо играет за «Баварию», и я знаю, что они очень довольны им. Мы считаем, что он чуть-чуть отстаёт от других ребят, которых мы выбрали. Мы смотрим каждую игру. Очевидно, что он хорошо сыграл в нескольких больших матчах в Лиге чемпионов, так что мы это учитывали. Но мы оценили его по всем параметрам», — приводит слова Саутгейта канал Bayern&Germany в соцсети Х (ранее твиттер).

В сборную Англии на чемпионат Европы – 2024 в Германии Саутгейт вызвал 11 защитников: это Джеррэд Брэнтуэйт, Льюис Данк, Джо Гомес, Марк Гехи, Эзри Конса, Гарри Магуайр, Джарелл Куанса, Люк Шоу, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уокер.

В нынешнем сезоне Дайер сыграл 24 матча, но результативными действиями не отметился.