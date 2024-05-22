Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Цены на билеты на Суперфинал КР «Балтика» — «Зенит» составляют от 500 до 15 тыс. рублей

Цены на билеты на Суперфинал КР «Балтика» — «Зенит» составляют от 500 до 15 тыс. рублей
Комментарии

Вчера, 21 мая, стартовала продажа билетов на матч Суперфинала Фонбет Кубка России. В решающем матче розыгрыша сезона-2023/2024 встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Цены на билеты составляют от 500 до 15 тыс. рублей. Для посещения встречи необходима карта болельщика.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» встречался с московским ЦСКА. Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. Основное время второго мачта в Санкт-Петербурге тоже закончилось вничью — 0:0. «Зенит» одержал победу в серии пенальти — 5:4. «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов — 1:0.

Материалы по теме
Стало известно, кто прокомментирует Суперфинал Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android