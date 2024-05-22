Цены на билеты на Суперфинал КР «Балтика» — «Зенит» составляют от 500 до 15 тыс. рублей

Вчера, 21 мая, стартовала продажа билетов на матч Суперфинала Фонбет Кубка России. В решающем матче розыгрыша сезона-2023/2024 встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Цены на билеты составляют от 500 до 15 тыс. рублей. Для посещения встречи необходима карта болельщика.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» встречался с московским ЦСКА. Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. Основное время второго мачта в Санкт-Петербурге тоже закончилось вничью — 0:0. «Зенит» одержал победу в серии пенальти — 5:4. «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов — 1:0.