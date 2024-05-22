«Торпедо» будет играть на стадионе «Арена Химки» в новом сезоне Первой лиги

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что в новом сезоне домашним стадионом клуба будет подмосковная «Арена Химки».

«Домашней будет «Арена Химки», резервной — «Лужники». До меня как руководителя клуб начинал сезон в «Лужниках», поэтому важно было выполнить перед болельщиками все обязательства, которые были перед началом сезона.

В Химках более компактная, более домашняя обстановка. В Москве большой стадион, и даже многочисленная гвардия болельщиков растворяется. А здесь даже при таком небольшом количестве наших болельщиков совершенно другая история», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда Олега Кононова набрала 44 очка за 33 матча. На первой строчке располагаются подмосковные «Химки», которые заработали 63 очка. Ранее «Химки» и махачкалинское «Динамо» уже обеспечили себе выход в Премьер-Лигу.