Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» будет играть на стадионе «Арена Химки» в новом сезоне Первой лиги

«Торпедо» будет играть на стадионе «Арена Химки» в новом сезоне Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что в новом сезоне домашним стадионом клуба будет подмосковная «Арена Химки».

«Домашней будет «Арена Химки», резервной — «Лужники». До меня как руководителя клуб начинал сезон в «Лужниках», поэтому важно было выполнить перед болельщиками все обязательства, которые были перед началом сезона.

В Химках более компактная, более домашняя обстановка. В Москве большой стадион, и даже многочисленная гвардия болельщиков растворяется. А здесь даже при таком небольшом количестве наших болельщиков совершенно другая история», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда Олега Кононова набрала 44 очка за 33 матча. На первой строчке располагаются подмосковные «Химки», которые заработали 63 очка. Ранее «Химки» и махачкалинское «Динамо» уже обеспечили себе выход в Премьер-Лигу.

Материалы по теме
«Химки» вернулись в РПЛ! Для очередной победы хватило одного удара в створ
«Химки» вернулись в РПЛ! Для очередной победы хватило одного удара в створ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android