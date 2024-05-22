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Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов раскрыл бюджет клуба

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов раскрыл бюджет клуба
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскрыл бюджет клуба — около 420 млн рублей. Также Газизов отметил, что бюджет «Динамо» под выступления в РПЛ будет небольшой.

— Какой бюджет у вас был в Первой лиге?
— Около 420 млн рублей. В РПЛ добавятся деньги от лиги, добавятся спонсоры, ещё что-то. Не хочу называть точную сумму до заседания попечительского совета. Бюджет для РПЛ будет небольшой, но достойный. Он позволит нам хорошо играть, грамотно выстраивать работу. Точно не будет помех тренировочному процессу и развитию клуба, — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Динамо» досрочно добилось повышения в классе, занимая после 33 туров второе место в Первой лиге с 61 очком.

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