Генич: у меня предчувствие, что «Динамо» не выиграет в Краснодаре

Известный российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

— Кость, ты комментировал «Динамо» — «Крылья». Мы с тобой общались перед матчем. Ты говорил, у тебя было предчувствие, что «Динамо» не выиграет.

— Да, и у меня такое же предчувствие, применительно к матчу в Краснодаре. Те, кто смотрели, наверное, согласятся, что счёт 4:1 не совсем по игре. «Динамо» реализовало практически всё, что было, плюс вот эти стандарты и такой момент личности в истории… Бальбуэна, который вообще ни одного результативного действия не имел как бомбардир и тут сразу два забивает. Но потом ошибка Ломаева, потом в итоге там Нгамалё на 90-й плюс, — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.