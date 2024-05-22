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Талалаев: ФНЛ оказалась труднее, чем пять лет назад, когда мы выводили «Химки» в РПЛ

Талалаев: ФНЛ оказалась труднее, чем пять лет назад, когда мы выводили «Химки» в РПЛ
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о выходе команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Не сомневался в выходе в РПЛ. У нас были возможности, хорошие и качественные футболисты и стремление всех руководителей, игроков и тренерского штаба. Сомнений не было, но чемпионат оказался труднее, чем пять лет назад, когда мы в тот раз выводили «Химки».

Пока не обсуждали, какие задачи стоят перед командой в РПЛ. У нас ещё игра с «Черноморцем». Пока никакие задачи не обсуждаем», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Химки» обеспечили себе выход в высший дивизион страны за тур до завершения сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги. Команда занимает первое место в турнирной таблице.

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