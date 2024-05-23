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Рис Джеймс отреагировал на увольнение Почеттино из «Челси»

Рис Джеймс отреагировал на увольнение Почеттино из «Челси»
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24-летний капитан лондонского «Челси» правый защитник Рис Джеймс отреагировал на известие о расторжении клубом контракта с 52-летним аргентинским главным тренером Маурисио Почеттино.

«Изумительное отношение», — подписал Джеймс опубликованное в социальных сетях совместное фото с Почеттино.

21 мая официальный сайт «Челси» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино, который возглавлял «синих» с мая 2023 года. Под его руководством лондонцы провели 51 матч во всех турнирах, 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение. По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

Ранее в СМИ появилась информация, что преемником Почеттино в «Челси» может стать главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна.

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