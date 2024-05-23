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Италия может стать первой в истории страной с шестью командами в Лиге чемпионов

Италия может стать первой в истории страной с шестью командами в Лиге чемпионов
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Италия станет первой в истории страной с шестью командами в Лиге чемпионов, если «Аталанта» закончит сезон-2023/2024 на пятой строчке в турнирной таблице Серии А.

Это стало возможно благодаря победе «Аталанты» в Лиге Европы и дополнительному слоту для итальянских команд за набранные очки в еврокубках сезона-2023/2024. По состоянию на сегодняшний день «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, команде Гасперини осталось провести ещё две игры. На шестой строчке располагается «Рома».

Напомним, финал Лиги Европы сезона-2023/2024 состоялся накануне, 22 мая. Игра прошла на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Встреча завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Турнирная таблица Серии А
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