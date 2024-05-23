Фёдор Кудряшов: «ПСЖ» для Сафонова — классный вариант, но будет ли он там играть

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов отреагировал на информацию об интересе «Пари Сен-Жермен» к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову. Кудряшов назвал это классным вариантом, но усомнился, что Сафонов будет получать игровую практику.

«Это классный вариант. Дело немного в другом — будет ли он там играть, учитывая, что там есть Доннарумма. Надо понимать, для какой цели «ПСЖ» хочет приобрести нашего вратаря. Если они реально делают ставку на Сафонова, то это прекрасный вариант. Я знаю, что Матвей психологически устойчив. Да, у него были небольшие спады, но он с этим прекрасно справился. Если он туда перейдёт и руководство будет ему доверять, он прекрасно себя проявит», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.