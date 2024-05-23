Бышовец: Семака не в чем упрекнуть, у «Зенита» нет оснований для его замены

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о решении «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком. По мнению специалиста, у сине-бело-голубых нет оснований для увольнения Семака — тренера не в чем упрекнуть по итогам сезона-2023/2024, ведь он давал результат много лет подряд.

«Семак все эти годы давал результат. Это основной критерий. «Зенит» выигрывает, в команде рабочая атмосфера, у Семака выстроены отношения с руководством клуба, там есть взаимопонимание. Говорят, у «Зенита» сильнейший состав. Но легионерами из разных стран нужно уметь управлять, что требует от тренера человеческих и профессиональных качеств. Это не каждому удаётся. Тут Семака не в чем упрекнуть.

Конечно, если бы у «Зенита» были матчи в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, всё выглядело бы по-другому в плане требовательности для тренера. А при стопроцентном результате оснований для его замены нет», – приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. Однако в текущем сезоне за тур до окончания РПЛ сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице.