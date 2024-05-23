Экс-защитник «Локо» Беляев: готов приехать в клуб РПЛ на просмотр и показать, чего стою

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», выразил готовность присоединиться к клубу из Российской Премьер-Лиги и доказать там свою конкурентоспособность.

— В сентябре вам исполнится 33 года. До скольких лет планируете играть?

— Планку себе не ставлю. Если оценивать по здоровью, лет пять на хорошем уровне я точно потяну. По-прежнему готов приехать в клуб РПЛ на просмотр и показать, чего стою, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Беляев перешёл в «Ленинградец» из «Арсенала» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 275 тыс.