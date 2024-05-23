«Барселона» согласовала контракт с Фликом, рассчитанный на два года — Sport.es

«Барселона» достигла договорённости с немецким специалистом Ханс-Дитером Фликом о том, что он подпишет контракт с каталонским клубом, рассчитанный на два года с возможностью пролонгации. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Флик своим видением спортивного проекта «Барселоны» убедил руководство сине-гранатовых в том, что он является подходящей кандидатурой на пост нового главного тренера команды. Подчёркивается, что немецкий тренер хочет реализовывать долгосрочный проект.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Кроме того, Флик осознаёт тяжёлое финансовое положение «Барселоны» и не стал запрашивать высокую заработную плату. При этом тренер получит достойную премию в случае, если каталонский клуб завоюет трофеи.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» объявит о назначении Флика 30 мая.

Известные дети спортсменов: