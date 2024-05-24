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Радченко: у «Зенита» предпочтительные шансы на чемпионство — на «Динамо» идёт прессинг

Радченко: у «Зенита» предпочтительные шансы на чемпионство — на «Динамо» идёт прессинг
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил шансы сине-бело-голубых на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Мне кажется, у всех трёх команд есть шансы на чемпионство в РПЛ. Но более предпочтительные шансы на чемпионство у «Зенита», потому что «Краснодар» играет с «Динамо» у себя дома и, имея хоть какой-то шанс, постарается выиграть. На «Динамо» же сейчас идёт очень большой психологический прессинг, потому что чемпионство в руках, и это может сыграть с командой злую шутку», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» может выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона, если обыграет «Ростов» в матче заключительного тура, а «Динамо» проиграет «Краснодару».

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