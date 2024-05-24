Радченко: Личка — лучший тренер этого сезона РПЛ. При нём «Динамо» в шаге от чемпионства

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, кого считает лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его словам, стоит выделить Марцела Личку из «Динамо» и Сергея Семака из «Зенита». Однако из них двоих Радченко отдал предпочтение Личке.

«Если выбирать лучшего тренера нынешнего сезона РПЛ, то надо выделить тренера, который был более-менее стабилен на протяжении всего года. Если выбирать между Семаком и Личкой, то, скорее всего, выберу Личку. Потому что Личка, обладая не таким сильным составом и не такой обоймой игроков, которые есть в «Зените», добился того, что «Динамо» в шаге от чемпионства», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.