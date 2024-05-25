Матвей Сафонов: в матче с «Динамо» «Краснодар» выходил выигрывать. Обидно получилось
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о матче 30-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча состоялась 25 мая. Она закончилась со счётом 1:0 в пользу южан.
МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'
«Перед матчем мы были уверены, что победим. Было видно по настрою ребят, их самоотдаче, что сегодня мы выходим выигрывать. Обидно получилось», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. Однако «быки» не смогли завоевать золотые медали — они заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.
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