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Габулов: за последние годы у «Динамо» были и медали, и финал Кубка, но в итоге — ничего

Габулов: за последние годы у «Динамо» были и медали, и финал Кубка, но в итоге — ничего
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Комментарии

Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов прокомментировал результаты клуба в последние сезоны.

— Будет ли «Динамо» претендовать на чемпионство в следующем сезоне, если в составе не будет изменений?
— Сложно сказать. Очень важно сделать правильные выводы, вынести больше плюсов из этого сезона. Стоит нынешнюю ситуацию развернуть не в сторону разочарования, а в реваншистское настроение, правильно мотивировать и составить стратегию направления всего «Динамо» на следующий сезон. Эти моменты могут существенно изменить ментальность клуба. Конечно, работа на трансферном рынке, усиления обязательны, работа над собой руководства клуба и тренерского штаба. Понять истинные причины, почему не получилось достичь результата в РПЛ и Кубке. Это нужно делать спокойно и не обманывая самих себя. Все условия для этого есть. Вроде бы за последние годы были и медали, и финал Кубка, но в итоге — ничего, — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, вчера, 25 мая, «Динамо» упустило шанс стать чемпионом РПЛ, проиграв в решающем матче «Краснодару» (0:1).

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