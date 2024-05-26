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Тренер «Локомотива» Галактионов заявил о желании продолжить работу в команде

Тренер «Локомотива» Галактионов заявил о желании продолжить работу в команде
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о своём будущем в московском клубе.

«Желание продолжать работу у нашего тренерского штаба, безусловно, есть. Как я и сказал после матча с «Балтикой», у нас сформировалась хорошая, молодая команда с костяком из русских футболистов. Есть те, кто у нас на глазах стал стабильным игроком сборной России, есть совсем молодые ребята. Понимаем, что другие клубы РПЛ тратят много средств на легионеров, у них такой подход, но наш клуб выбрал иной вектор.

Развивать игроков, добиваясь с ними результата — интересная работа, и я бы хотел её продолжить. Но это должно быть обоюдное желание. Как я и говорил по ходу сезона, нам надо встретиться с руководством, обсудить очень многие моменты, достигнуть консенсуса и понять, в каком направлении «Локомотив» будет двигаться дальше», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Локомотив» продлит контракт с Галактионовым.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей.

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