«Галицкий получил по карме». Бубнов подвёл итоги минувшего сезона РПЛ для «Краснодара»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 для «Краснодара».

«В «Краснодаре» могут спокойно считать успехом серебряные медали. Команда отработала хорошо, на твёрдую четвёрку, а вот руководству во главе с Галицким можно смело ставить двойку. Увольнение Ивича было большой ошибкой. Это призовое место не Мусаева — он ничего не успел поменять в команде. Галицкий получил по карме», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Если бы «Зенит» потерял очки в матче с «Ростовом», то титул достался бы «Краснодару».