«Спартак» ни разу не проиграл в РПЛ при Слишковиче. В новом сезоне его сменит Станкович

Накануне, 25 мая, состоялись матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги, по итогам которого завершился сезон-2023/2024.

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович по окончании нынешнего сезона перейдёт на должность в тренерском штабе нового тренера красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/2025. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Под руководством Слишковича «Спартак» провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Таким образом, красно-белые не проиграли при нём ни одного матча в рамках чемпионата. Также «Спартак» провёл при временно исполняющем обязанности главного тренера три встречи в Фонбет Кубке России, в которых одну выиграл, одну проиграл и один раз сыграл вничью.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.