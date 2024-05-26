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«Спартак» ни разу не проиграл в РПЛ при Слишковиче. В новом сезоне его сменит Станкович

«Спартак» ни разу не проиграл в РПЛ при Слишковиче. В новом сезоне его сменит Станкович
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Накануне, 25 мая, состоялись матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги, по итогам которого завершился сезон-2023/2024.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович по окончании нынешнего сезона перейдёт на должность в тренерском штабе нового тренера красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/2025. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Под руководством Слишковича «Спартак» провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Таким образом, красно-белые не проиграли при нём ни одного матча в рамках чемпионата. Также «Спартак» провёл при временно исполняющем обязанности главного тренера три встречи в Фонбет Кубке России, в которых одну выиграл, одну проиграл и один раз сыграл вничью.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

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