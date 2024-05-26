Джикия отреагировал на то, что тренеры «Спартака» не участвовали в вопросе его будущего

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгия Джикия отреагировал на то, что тренеры красно-белых не участвовали в вопросе его будущего. Ранее клуб сообщил, что Джикия покинет красно-белых после завершения этого сезона.

— Ты после матча с «Рубином» сказал, что, когда тебе объявили решение о непродлении — ты встал, поблагодарил и вышел. Тебе не хотелось узнать, почему так?

— Нет смысла мусолить эту тему. Все решения приняты. Не хочу опять раздувать. Не надо… Нет никакого смысла.

— Хочется понять и закрыть тему.

— Да всё закрыто.

— Последнее: Слишкович сказал, что он не принимал участия в решении по твоему будущему. Амарал – что Станковича тоже не спрашивали и это решение только клуба. Есть понимание, почему так?

— Клуб же имеет на это право? Имеет. Клуб принял решение? Принял. Всё. Если вам что-то будет принадлежать – вы будете принимать решение. Так и тут», — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.