Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия отреагировал на то, что тренеры «Спартака» не участвовали в вопросе его будущего

Джикия отреагировал на то, что тренеры «Спартака» не участвовали в вопросе его будущего
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгия Джикия отреагировал на то, что тренеры красно-белых не участвовали в вопросе его будущего. Ранее клуб сообщил, что Джикия покинет красно-белых после завершения этого сезона.

— Ты после матча с «Рубином» сказал, что, когда тебе объявили решение о непродлении — ты встал, поблагодарил и вышел. Тебе не хотелось узнать, почему так?
— Нет смысла мусолить эту тему. Все решения приняты. Не хочу опять раздувать. Не надо… Нет никакого смысла.

— Хочется понять и закрыть тему.
— Да всё закрыто.

— Последнее: Слишкович сказал, что он не принимал участия в решении по твоему будущему. Амарал – что Станковича тоже не спрашивали и это решение только клуба. Есть понимание, почему так?
— Клуб же имеет на это право? Имеет. Клуб принял решение? Принял. Всё. Если вам что-то будет принадлежать – вы будете принимать решение. Так и тут», — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Материалы по теме
«Я знаю, кто в клубе хочет быть капитаном». Последнее интервью с Джикией в «Спартаке»
Эксклюзив
«Я знаю, кто в клубе хочет быть капитаном». Последнее интервью с Джикией в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android