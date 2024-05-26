Агент Конате: Мохамед — один из лучших нападающих в РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался об уровне форварда из Буркина-Фасо. Напомним, ранее стало известно, что Конате покинет грозненский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Конате — один из лучших нападающих в РПЛ. Выше него в списке бомбардиров только Кассьерра, Кордоба, Тюкавин и Чалов, у которого больше голов с пенальти. Это нападающие из ведущих команд страны. «Ахмат», безусловно, очень хороший клуб, но, конечно, в «Зените» забивать легче. Забить такое число мячей в сезоне, когда «Ахмат» боролся за выживание, — это хорошее достижение. К тому же он стал лучшим бомбардиром «Ахмата» за всю историю клуба. Но если бы не команда, он бы тоже столько не забил, поэтому им спасибо», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

26-летний Конате перешёл в «Ахмат» из подмосковных «Химок» летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Мохамед Конате провёл 29 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Форвард из Буркина-Фасо является лучшим бомбардиром грозненской команды за всю историю выступлений в РПЛ.