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«Воспринимаю это как чудо расчудесное». Николай Валуев — о чемпионстве «Зенита»

«Воспринимаю это как чудо расчудесное». Николай Валуев — о чемпионстве «Зенита»
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Депутат Госдумы Николай Валуев, являющийся болельщиком санкт-петербургского «Зенита», прокомментировал шестое кряду чемпионство сине-бело-голубых по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«Очень переживали. Не так были уверены, что это произойдёт – всё было на грани. Воспринимаю это как чудо расчудесное, здорово! Весь Питер гуляет и радуется за родную команду.

Трудовая победа, молодцы, поздравляю «Зенит» и всех петербуржцев. Но не надо расслабляться и почивать на лаврах. Хочется пожелать команде, чтобы в будущем она не доставляла таких больших переживаний», — приводит слова Валуева ТАСС.

Напомним, после 30 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице, завоевав, таким образом, титул чемпиона страны.

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