«Воспринимаю это как чудо расчудесное». Николай Валуев — о чемпионстве «Зенита»

Депутат Госдумы Николай Валуев, являющийся болельщиком санкт-петербургского «Зенита», прокомментировал шестое кряду чемпионство сине-бело-голубых по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Очень переживали. Не так были уверены, что это произойдёт – всё было на грани. Воспринимаю это как чудо расчудесное, здорово! Весь Питер гуляет и радуется за родную команду.

Трудовая победа, молодцы, поздравляю «Зенит» и всех петербуржцев. Но не надо расслабляться и почивать на лаврах. Хочется пожелать команде, чтобы в будущем она не доставляла таких больших переживаний», — приводит слова Валуева ТАСС.

Напомним, после 30 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице, завоевав, таким образом, титул чемпиона страны.