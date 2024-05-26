Александр Бубнов: шанс «Динамо» на чемпионство — это «заслуга» «Краснодара» и «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 для московского «Динамо».

«Динамо» провело отличный чемпионат. Мало кто мог перед сезоном предположить, что бело-голубые будут биться за золото до заключительных минут последнего тура. Но этот шанс — «заслуга» «Краснодара» и «Зенита», которые в конце чемпионата устроили аттракцион невиданной щедрости по раздаче очков. «Динамо» не наиграло на чемпионство, что и показала последняя встреча с «Краснодаром», — приводит слова Бубнов Sportbox.

Напомним, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Если бы «Динамо» победило в матче с «Краснодаром», то титул чемпиона страны достался бы московской команде.