Лунёв: чемпионство «Зенита» вполне заслуженно, у команды больше опыта в напряжённых матчах

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, ныне выступающий за азербайджанский «Карабах», отреагировал на чемпионство санкт-петербургского клуба по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Напомним, сине-бело-голубые одержали победу в чемпионате страны в шестой раз подряд.

«Все играли, у всех были шансы. Не всё было в руках «Зенита», но ребята сделали всё от себя зависящее, а в параллельной игре получился нужный им результат. Чемпионство «Зенита» вполне заслуженно.

Конечно, я порадовался за ребят. «Зенит» — не чужая для меня команда. Поздравил парней, с которыми общаюсь, с очередным титулом.

За счёт чего команде удалось взять золото, будучи не в лучшем состоянии? Наверное, конкуренты не были стабильны. Опять же, костяк в «Зените» сохранился. На протяжении долгого времени ребята играют вместе. Они переломили все неудачные моменты и добились нужного результата.

Совокупный чемпионский опыт сыграл свою роль в концовке? Безусловно. У «Зенита» больше опыта в таких напряжённых матчах, когда решается судьба чемпионства, чем у «Динамо» и «Краснодара», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.