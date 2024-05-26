Бубнов: «Зениту» нужно капитальное обновление, если планирует взять ещё одно чемпионство

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах лидирующей тройки команд Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на титул чемпиона страны в следующем розыгрыше чемпионата.

«Есть большие сомнения в том, что «быки» в следующем сезоне смогут взобраться в турнирной таблице так же высоко. Летом краснодарцы могут распрощаться с рядом ключевых футболистов, а Мусаев не сможет сформировать новую команду по своему усмотрению из-за зависимости от мнения Галицкого. «Динамо» же способно качественно усилиться, и Личка в этом деле большой мастер.

«Зенит» нуждается в капитальном обновлении, если команда планирует взять ещё одно чемпионство в следующем сезоне. Клубу нужно проводить мощную трансферную кампанию», — приводит слова Бубнов Sportbox.