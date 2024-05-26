Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: «Зениту» нужно капитальное обновление, если планирует взять ещё одно чемпионство

Бубнов: «Зениту» нужно капитальное обновление, если планирует взять ещё одно чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах лидирующей тройки команд Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на титул чемпиона страны в следующем розыгрыше чемпионата.

«Есть большие сомнения в том, что «быки» в следующем сезоне смогут взобраться в турнирной таблице так же высоко. Летом краснодарцы могут распрощаться с рядом ключевых футболистов, а Мусаев не сможет сформировать новую команду по своему усмотрению из-за зависимости от мнения Галицкого. «Динамо» же способно качественно усилиться, и Личка в этом деле большой мастер.

«Зенит» нуждается в капитальном обновлении, если команда планирует взять ещё одно чемпионство в следующем сезоне. Клубу нужно проводить мощную трансферную кампанию», — приводит слова Бубнов Sportbox.

Материалы по теме
Александр Бубнов: шанс «Динамо» на чемпионство — это «заслуга» «Краснодара» и «Зенита»
Материалы по теме
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android